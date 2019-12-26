Испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С» показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео государственных испытаний нового мобильного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С», созданного для Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля «Тигр-М».

На кадрах видны одиночные и групповые пуски зенитных управляемых ракет (ЗУР) по воздушным целям. При этом стрельбы выполняются не только со стоящего «Тигра», но и при его движении.

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«Гибка-С» обеспечивает дистанционный запуск зенитных ракет всех типов, применяемых на российских переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК), сообщили РИА Новости в Минобороны.

В ходе декабрьских тестов все опытные образцы комплекса подтвердили заданные тактико-технические характеристики.



