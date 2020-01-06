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Значение персонального числа 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © geralt / Pixabay License
Нумерология, в отличие от других эзотерических систем, считает, что у каждого человека свой личный календарь, состоящий из девятилетних циклов. При этом каждый год проходит под влиянием персонального числа — от 1 до 9. Такое число года указывает — на каком этапе очередного цикла находится человек, в чем будет сопутствовать удача, а с чем не стоит спешить, и какие задачи сейчас ставит перед ним судьба.

Для того чтобы узнать свое личное число года, нужно сложить цифры даты рождения и число текущего года. Число 2020 года — 4. Например, человек родился 20.08.1990. Нужно сложить дату, месяц и год рождения (до получения однозначного числа) и прибавить 4. Расчет будет таким: 2+0+0+8+1+9+9+0=29=2+9=11=1+1=2, затем 2+4=6. Цифра 6 и будет персональным числом на 2020 год.

Персональные числа 2020 года

1. Единица. Это старт личного цикла, его начало. Это персональное число позволяет достигать целей, не оборачиваясь на прошлые потери и невзгоды. Прошлое больше будет держать и позволит идти дальше.

Если на 2020 годы выпала единица, это идеальное время для перезагрузки, шанс все начать с нуля и достигнуть успеха на новом поприще, в новом месте, с новыми людьми. Год благоприятен для приобретения новогожилья, переезда, смены работы или открытия своего дела. В этом году финансовые сделки будут успешными.

Одиноким людям с единицей 2020 год подарит новые счастливые знакомства. Парам даст возможность взглянуть на отношения с другого угла и, возможно, принять непростое решение.

2. Двойка. Настало время не стремительных побед, а медленного, но уверенного движения вперед. Результаты усилий могут появиться гораздо позже, но они будут того стоить.

Двойка несет ее обладателю большой подарок в виде укрепления дружеских отношений. Как никогда будет приятно проводить время в компании близких людей.

Год будет богат на романтику и может подарить большую любовь. А супруги, если число года «двойка» у обоих, смогут преодолеть любые преграды.

3. Тройка. Год сюрпризов. Обладателям тройки в 2020 году все по плечу, главное подходить ко всему смело и творчески.

Подъем по карьерной лестнице окажется более легким, чем в другие периоды. В этом будут помогать коллеги, как никогда открытие к сотрудничеству.

Хорошее время и для заключения брака, поиска второй половинки и укрепления существующих отношений. Но надо не лениться в союзе и не слишком увлекаться деловыми успехами, а проявлять больше внимания партнеру — иначе есть риск его потерять.

4. Четверка. Не самый простой год. Чтобы получить желаемый результат, людям с четверкой придется потрудиться. И перед тем, как браться за новое дело или проект, нужно внимательно оценивать перспективы — они не должны быть призрачными, план достижения успеха должен быть тщательно просчитан. Только тогда усилия, потраченные в 2020 году, будут не напрасны, и удастся заложить фундамент на ближайшие пять лет.

В семье может наступить разлад. Чтобы сгладить острые углы надо внимательнее относится к словам любимых людей, и не торопиться с принятием решений.

5. Пятерка. Ждут большие перемены как в деловой сфере, так и в личной. Персональное число «пятерка» обещает большие деньги и новые знакомства. Но есть риск и ввязаться в сомнительные авантюры, поэтому не стоит терять голову и полагаться только на удачу.

2020 год хорош для путешествий, особенно дальних, вроде поездки в Австралию или на другой конец страны. Главное, чтобы путешествие было осмысленным и долгожданным.

Личная жизнь будет полна противоречий. Не стоит торопиться разрывать отношения, возможно в них еще остались чувства и точка невозврата на самом деле не пройдена. Новые знакомства в этом году вряд ли выльются в настоящий роман.

6. Шестерка. Все хорошее постучится дверь. Полезные и интересные люди будут сами приходить в жизнь, поэтому очень высока вероятность найти личное счастье, главное бывать на людях и не отказываться от общения. В семье тоже наступит гармония. 

Год может подарить неожиданную встречу со старым знакомым, который поможет в важных делах. По работе тоже стоит ждать положительных изменений. Возможно, что повысится зарплата или удастся открыть свое дело.

7. Семерка. Долгий путь невозможен без остановки. Людям с персональной семеркой стоит прислушаться к себе, расслышать истинные желания и понять, куда именно нужно двигаться дальше. В карьере затишье. Но стабильность полезна — резкие движения и суета могут только помешать профессиональному росту.

Надо быть аккуратнее с новыми знакомствами и вступлением в брак, чтобы романтические истории не обернулись разочарованием. Лучше больше времени провести в одиночестве, самосозерцании и самостановлении, чтобы глубже понять — какой именно человек нужен для жизни.

8. Восьмерка. Стремительное движение вперед, нет времени топтаться на месте. Надо быть готовым принимать подарки судьбы и быстро включаться в любой проект, тогда и результат не заставит себя ждать.

Легко будут решаться денежные вопросы, год удачный для сделок с недвижимостью, инвестиций и других финансовых решений. Шеф легко согласится на прибавку к зарплате, есть шанс открыть свое дело, главное вовремя использовать шансы.

Одиноким женщинам год подарит судьбоносную встречу. Мужчин ждут интересные романтические знакомства без обязательств.

9. Девятка. Это персональное число завершает нумерологический цикл, а значит подводит итоги прошедшего пути. Это непростой период, он неблагоприятен для новых начинаний, инвестиций, смены работы или переезда. Его надо переждать. Следующий год станет новым началом, и к этому надо подготовится — привести в порядок дела, мысли и планы.

В личных отношениях тоже нужно расставить точки над «и», чтобы освободить место для грядущего в 2021 году. Колебания, сомнения, страх первого шага в новых отношениях могут сослужить плохую службу. Надо принимать решения и не делать шагов назад.

Тема: Прогнозы и предсказания
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