«Розовую зиму» посчитали опасной для здоровья

Теплая зима на территории России, которую синоптики прозвали «розовой», создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Бурцева.

Врач отметила, что в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций. В этом году количество случаев заболевания вирусными инфекциями в России возросло, пишет «Вечерняя Москва».



Синоптики объясняют теплую погоду в европейской части России приходом циклона с севера. В Москве 19 декабря температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, превысив шесть градусов тепла.

Между тем в Западную Сибирь в предстоящую пятницу должно придти похолодание до 30 градусов мороза днем, вместе с похолоданием прекратятся осадки. Специалисты отмечают, что в регион к четвергу придут арктические воздушные массы.