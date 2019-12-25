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«Розовую зиму» посчитали опасной для здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая зима на территории России, которую синоптики прозвали «розовой», создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, рассказала руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Бурцева.

Врач отметила, что в теплую погоду люди чаще посещают общественные места, следовательно, возрастает риск распространения воздушно-капельных инфекций. В этом году количество случаев заболевания вирусными инфекциями в России возросло, пишет «Вечерняя Москва».

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Синоптики объясняют теплую погоду в европейской части России приходом циклона с севера. В Москве 19 декабря температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности, превысив шесть градусов тепла.

Между тем в Западную Сибирь в предстоящую пятницу должно придти похолодание до 30 градусов мороза днем, вместе с похолоданием прекратятся осадки. Специалисты отмечают, что в регион к четвергу придут арктические воздушные массы.

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Зима #Природа #Здоровье
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Топ комментариев

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.