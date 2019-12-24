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Хоккейные болельщики освистали старый гимн России

Источник:
Sibnet.ru
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Организаторы выставочного матча КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» перепутали гмин России, болельщики освистали музыку Глинки и исполнили новый гимн а капелла — видео опубликовано в Twitter.

Организаторы матча в швейцарском Давосе поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая была гимном России с 1991 по 2000 годы. Болельщики встретили музыку свистом.

Действующий гимн на трибунах спели а капелла.

«Салават Юлаев» вырвал победу над «Ак Барсом» в дополнительное время, итоговый счет встречи 4:3.

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Братство бомбы

Со времен Киевской Руси топим дровами, живу в райцентре Алтайского края .... 25 километров идет труба...

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Что-то на выходных -40, ниче так потеплеет

Алекс555

А у газа кто собственник,Россия?

BETEPAH86

Вот Россияне, топящие дровами глиняные печки, возрадовались, что мы наконец-то дали отпор америке!!!!

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.