Хоккейные болельщики освистали старый гимн России

Организаторы выставочного матча КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» перепутали гмин России, болельщики освистали музыку Глинки и исполнили новый гимн а капелла — видео опубликовано в Twitter.

Организаторы матча в швейцарском Давосе поставили «Патриотическую песню» Михаила Глинки, которая была гимном России с 1991 по 2000 годы. Болельщики встретили музыку свистом.

Старый российский гимн освистали pic.twitter.com/meLIgb5UGv — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

Действующий гимн на трибунах спели а капелла.

А актуальный болельщики Ак Барса спели а капелла pic.twitter.com/dqkLvtimhM — Игорь Еронко (@IgorEronkoRus) December 23, 2019

«Салават Юлаев» вырвал победу над «Ак Барсом» в дополнительное время, итоговый счет встречи 4:3.