Номер участницы шоу «Голос» назвали провалом

Зрители назвали «провалом» выступление подопечной Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагды Ханиевой, которая исполнила песню «Выхода нет» популярной группы «Сплин».

Выпуск передачи появился в эфире 20 декабря и сразу же вызвал негативную реакцию. Многие посчитали, что песня совершенно не подходит Ханиевой, а сама исполнительница не попадает в ноты и фальшивит.

«Кто додумался дать ей такую песню?», — написал один из зрителей. «Фальшивила местами и песня не ее. Тяжело было слушать», — согласился другой комментатор. По мнению еще одного критика, исполнение популярной песни было «преступно слабым».

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Несмотря на критику зрителей, Ханиева по итогам выступления прошла в следующий этап шоу. Вместе с ней команду Шнурова будет представлять Антон Токарев, который ранее благодаря наставнику успешно прошел этап «нокаутов».