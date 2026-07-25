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Google добавила новую функцию входа в аккаунт

Источник:
Sibnet.ru
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Google
Фото: © Google

Google представила новую функцию входа в личный аккаунт при помощи видеоселфи, сообщается в официальном блоге компании.

Для этого пользователю нужно записать короткое видео и подвигать головой в разные стороны. Ролик сохраняется в профиле Google в зашифрованном виде, его можно в любой момент удалить, зайдя в настройки профиля.

При следующей авторизации пользователя попросят повторить движения головой, чтобы сравнить видео с уже сохраненным селфи.

Вход при помощи видеоселфи может быть полезен в тех случаях, когда у человека нет доступа к смартфону или запасному ПК для подтверждения личности.

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Топ комментариев

карат11

Раньше звучало более весомо - "Мужик сказал - Мужик сделал". А сейчас всё по "пасаначьи".

pepelmetal

Главное понимать, что помощь России Ирану не делает её стороной конфликта

ghtwaa

А, че песков не идет воевать??

corrector

не говорите, европейцы хоть в открытую против РФ, а эти хитроделаные "в космос вместе с русскими...