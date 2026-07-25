Google добавила новую функцию входа в аккаунт

Google представила новую функцию входа в личный аккаунт при помощи видеоселфи, сообщается в официальном блоге компании.

Для этого пользователю нужно записать короткое видео и подвигать головой в разные стороны. Ролик сохраняется в профиле Google в зашифрованном виде, его можно в любой момент удалить, зайдя в настройки профиля.

При следующей авторизации пользователя попросят повторить движения головой, чтобы сравнить видео с уже сохраненным селфи.

Вход при помощи видеоселфи может быть полезен в тех случаях, когда у человека нет доступа к смартфону или запасному ПК для подтверждения личности.