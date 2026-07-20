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Испания обыграла Аргентину и стала чемпионом мира

Источник:
Sibnet.ru
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Испания стала чемпионом мира по футболу
Фото: Biso / CC BY 4.0

Сборная Испания обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу со счетом 1:0. Решающий гол в дополнительном тайме на 106-й минуте забил форвард Ферран Торрес.

Основное время финального матча ЧМ-2026 завершилось со счетом 0:0 — при этом сборная Аргентины ни разу не ударила по воротам Испании, тогда как испанцы нанесли 15 ударов, десять из них пришлись в створ.

Аргентинцы в концовке основного времени осталась в меньшинстве — на третьей добавленной ко второму тайму минуте арбитр показал вторую желтую карточку Энцо Фернандесу за стык с защитником испанцев Пау Кубарси.

Для испанцев это второе золото чемпионата мира в истории после триумфа 2010 года. Помимо титула, Испания установила рекорд: за весь турнир она пропустила всего один мяч — это лучший показатель среди всех чемпионов мира за всю историю.

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