НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Приложения VK и «Макса» пропали из Google Play

Источник:
Sibnet.ru
140 1
Мобильное приложение Google play
Фото: © Yuri Samoilov

Приложения холдинга VK, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также национальный мессенджер «Макс», 16 июля пропали из магазина Google Play, сообщила пресс-служба компании.

Помимо ключевых платформ, из каталога Google Play исчезли и другие популярные сервисы экосистемы — в частности, «Почта Mail», «Дзен» и «VK Видео». Ранее аналогичные блокировки программ холдинга произошли в App Store для устройств на базе iOS.

«Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Обновления приложений также работают в обычном режиме», — отмечается в сообщении холдинга.

Официальные причины удаления со стороны Google не озвучивались, однако это произошло на фоне внесения 13 июля 2026 года холдинга VK и разработчика мессенджера «Макс» в санкционные списки Евросоюза.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Публичная бета iOS 27 стала доступна всем пользователям
Неофициальный клиент Telegram прекратит работу
Приложения VK пропали из российского AppStore
Microsoft принудительно обновит компьютеры до Windows 11 25H2
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
6418
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
13679
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
10292
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
12439
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
18615
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
141732
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
175638
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
159782
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
4602917
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
188205
0
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Рабочие из Северной Кореи оказались не по карману российскому городу
Маркетплейсы изменят правила продажи товаров
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

Egorka72

"Бей своих, чтобы чужие боялись!".....

карат11

А кого оштрафуют за сам факт атаки беспилотников на НПЗ и отсутствие ПВО?

Tanatholog

Может, это наглецам с другого континента не стоит лезть на Иранские земли?