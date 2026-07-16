Приложения VK и «Макса» пропали из Google Play

Приложения холдинга VK, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также национальный мессенджер «Макс», 16 июля пропали из магазина Google Play, сообщила пресс-служба компании.

Помимо ключевых платформ, из каталога Google Play исчезли и другие популярные сервисы экосистемы — в частности, «Почта Mail», «Дзен» и «VK Видео». Ранее аналогичные блокировки программ холдинга произошли в App Store для устройств на базе iOS.

«Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений. Обновления приложений также работают в обычном режиме», — отмечается в сообщении холдинга.

Официальные причины удаления со стороны Google не озвучивались, однако это произошло на фоне внесения 13 июля 2026 года холдинга VK и разработчика мессенджера «Макс» в санкционные списки Евросоюза.