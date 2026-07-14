Короткий адрес Telegram заработал после сбоя

Короткий адрес t.me мессенджера Telegram вновь заработал по всему миру. Он перестал открываться вечером 13 июля.

Telegram использует короткий домен t.me для перехода на публичные каналы, отдельные сообщения и аккаунты. Сейчас сокращенные ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере.

Сбой не был связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров — адрес от глобальной системы DNS отключила черногорская компания doMEn, которая выступает оператором соответствующей доменной зоны.

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем аккаунте в соцсети X сообщение, в котором обратился к doMEn с просьбой прокомментировать блокировку. Представители компании уточнили, что сбой произошел ошибочно из-за требований американских властей.

На время инцидента мессенджер Telegram перешел с t.me на telegram.me в своих приложениях, чтобы обойти ограничения в работе домена.