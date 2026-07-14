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Короткий адрес Telegram заработал после сбоя

Источник:
Sibnet.ru
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Списки задач в Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Короткий адрес t.me мессенджера Telegram вновь заработал по всему миру. Он перестал открываться вечером 13 июля.

Telegram использует короткий домен t.me для перехода на публичные каналы, отдельные сообщения и аккаунты. Сейчас сокращенные ссылки на каналы, публикации и профили снова открываются в браузере.

Сбой не был связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров — адрес от глобальной системы DNS отключила черногорская компания doMEn, которая выступает оператором соответствующей доменной зоны.

Основатель Telegram Павел Дуров написал в своем аккаунте в соцсети X сообщение, в котором обратился к doMEn с просьбой прокомментировать блокировку. Представители компании уточнили, что сбой произошел ошибочно из-за требований американских властей.

На время инцидента мессенджер Telegram перешел с t.me на telegram.me в своих приложениях, чтобы обойти ограничения в работе домена.

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