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Apple до середины 2027 года выпустит пять новинок iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Apple
Фото: JoeInQueens from Queens, USA / CC BY 2.0

Apple к 20-летию iPhone в 2027 году выпустит сразу пять новых «яблочных» смартфонов, а также новые iPad Pro и MacBook Pro, рассказали источники в цифровой отрасли.

Компания планирует выпустить как минимум пять новых моделей iPhone во второй половине 2026 года — первой половине 2027-го. Релиз iPhone 18 и нового iPhone Air состоится в начале следующего года, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники.

По их словам, также корпорация увеличила план по выпуску складных гаджетов. Apple уже уведомила поставщиков о необходимости подготовиться к производству около 10 миллионов складных iPhone в текущем году.

Apple также готовит к следующему году модернизированную линейку iPad Pro, обновленный базовый MacBook Pro, а также ряд других новых продуктов, запланированных к 20-летию iPhone, сообщили источники Bloomberg.

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Компания сейчас тестирует четыре новые модели iPad Pro, которые поступят в продажу весной 2027 года, они будут оснащены 11-дюймовыми и 13-дюймовыми дисплеями.

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Топ комментариев

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

physx

Чудная страна, что тут скажешь😆

pepelmetal

При кондитере стало не сладко, при комике не смешно, боюсь представить что будет с тарасами при этом