Составлен рейтинг лучших смартфонов ценой от 11 до 20 тысяч рублей

Китайский гаджет Poco M7 4G оказался лучшим по сочетанию характеристик смартфоном в ценовой категории от 11 до 20 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты портала «Палач», составившие топ из пяти устройств.

Эпоха лагающих бюджетников прошла. Сейчас производители умудряются совместить даже в самых недорогих девайсах и сочные экраны, и нормальное железо, и емкие батареи, отметили эксперты.

Открывает список Poco M7 4G за 11,7 тысячи рублей, оснащенный 6,9-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 685 и аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Среди дополнительных преимуществ модели называют наличие защиты IP64, NFC, ИК-порта и поддержку карт памяти microSD.

Второе место занял Samsung Galaxy A17 4G стоимостью 16,7 тысячи рублей. Устройство получило 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, чип MediaTek Helio G99 и основную камеру на 50 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, защитой IP54 и NFC.

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Следом идет Tecno Pova 7 5G, который при цене 17,4 тысячи рублей может похвастаться процессором MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, IPS-дисплеем с частотой 144 Гц и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой и магнитной беспроводной зарядки. В числе прочих особенностей называют стереодинамики, защиту IP64, слот для карт памяти и подсветку корпуса.



Замыкают пятерку Infinix Hot 60 Pro+ за 18,7 тысячи рублей и Honor X8d, который продается за 20,4 тысячи рублей.