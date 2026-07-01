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Xiaomi представила дешевый игровой смартфон с вентилятором

Источник:
ITHome
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Смартфон Redmi K90 Ultra
Смартфон Redmi K90 Ultra
Фото: © Xiaomi

Xiaomi официально представила субфлагманский смартфон Redmi K90 Ultra с вентилятором и мощной батареей, ориентированный на мобильный гейминг.

Фишка модели — испарительная камера, работающая в сочетании с активной системой охлаждения с вентилятором. Такое решение позволяет поддерживать высокую производительность при продолжительных игровых нагрузках, заявили представители компании.

Redmi K90 Ultra получил 6,83-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За производительность отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный чипом D2, оперативной памятью LPDDR5X на 12 или 16 гигабайт и накопителем UFS 4.1 объемом 256 или 512 гигабайт.

Устройство имеет аккумулятор емкостью 8550 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и сквозной зарядки, позволяющей питать материнскую плату в обход батареи во время игр, что снижает нагрев устройства и способствует увеличению срока службы батареи.

В смартфоне две тыльные камеры: основная на 50 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп, а фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным датчиком.

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Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, стереодинамиков Bose и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Redmi K90 Ultra представлен в черном, серебристом и синем цветах по цене от 2799 юаней — около 32 тысяч рублей.

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Топ комментариев

urbasik

Это он нам показывает..Да мы такие и в любой момент предадим вас.

_ASUS__

до последнего украинца само собой

Wolf Hound

На мнение народа украины всей раде чхать.

corrector

ой, а кто? кто же это наделал...