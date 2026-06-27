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Неофициальный клиент Telegram прекратит работу

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком
Фото: © Sibnet.ru

Неофициальный клиент Telegram под названием Telega прекратит работу с 1 июля 2026 года, сообщили разработчики сервиса.

Причина решения — невозможность обеспечить «полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям», отмечается в сообщении. При этом пользователям с активной подпиской «Telega плюс» возместят средства.

Сервис Telega появился в апреле 2025 года. После блокировки мессенджера Telegram неофициальный клиент Telega стал самым быстрорастущим мессенджером в России — его аудитория быстро выросла до 7,5 миллиона человек.

Из-за резкого роста пользователей в марте 2026 года Telega перестал регистрировать новых пользователей, однако разработчики пообещали через какое-то время возобновить регистрацию.

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