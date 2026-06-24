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Microsoft принудительно обновит компьютеры до Windows 11 25H2

Источник:
WindowsLatest
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Windows 11
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft расширила программу интеллектуального развертывания Windows 11 25H2. Теперь она распространяется на все совместимые устройства с редакциями Home и Pro.

Изначально автоматический механизм интеллектуального развертывания распространялся только на ПК с Windows 11 версии 24H2. Пользователи более ранних релизов, включая 23H2, в программу не входили, пишет WindowsLatest.

Однако теперь Microsoft убрала из документации упоминание версии 24H2, указав, что все устройства с Windows 11 Home и Pro, не управляемые централизованными администраторами, будут получать Windows 11 25H2 через систему интеллектуального развертывания.

Фактически это означает, что обновление теперь будет автоматически устанавливаться на все поддерживаемые потребительские ПК независимо от текущей версии Windows 11. Исключение по-прежнему составляют корпоративные устройства.

Переход на Windows 11 25H2 не должен вызвать серьезных проблем у пользователей. Новая версия построена на той же платформе, что и Windows 11 24H2, поэтому установка обычно происходит оперативно и без сбоев.

Дополнительным преимуществом перехода является продление жизненного цикла устройства. Поддержка Windows 11 23H2 для пользователей Home и Pro завершилась в ноябре 2025 года, а срок поддержки версии 24H2 истечет в октябре 2026 года.

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Топ комментариев

andrei703333

Пока он только обнуляет себя по срокам президенства

Uynachalnica

"...свести к нулю последствия таких действий." - уже четверть века все к нулю сводим...

Albor

Тут уже не к ципсо вопрос а к модератарам sibneta. Почему данный персонаж мало того не забанен за такой...

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.