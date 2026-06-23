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Российская альпинистка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Источник:
Sibnet.ru
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Российская альпинистка Алина Пекова
Российская альпинистка Алина Пекова
Фото: © vk.com/id838016172

Российская альпинистка Алина Пекова попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 высочайших гор мира. Уровень всех этих вершин превышает 8 тысяч метров.

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала Алина Пекова в соцсетях, опубликовав фотографию с сертификатом Книги рекордов Гиннесса.

Соответствующая публикация также появилась на сайте Книги рекордов Гиннесса. На странице организации, фиксирующей достижения, указано, что рекорд был установлен после ее восхождение на вершину Шишабангма в Гималаях 9 октября 2024 года.

На тот момент Пековой, родившейся 8 января 1993 года, было 31 год. Свои восхождения она начала в апреле 2023 года, тогда россиянка поднялась на свой первый восьмитысячник — Аннапурну.

В список 14 вершин с высотой более 8 тысяч метров входят: Эверест (8 848), Чогори (8 614), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 163), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), Гашербрум I (8 080), Броуд-Пик (8 051), Гашербрум II (8 035) и Шишапангма (8 027).

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