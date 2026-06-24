Т2 запустил дополнительный способ оплаты иностранных сервисов — через СБП. Он позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах, сообщила пресс-служба оператора.

Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям. Среди доступных сервисов — Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play, Spotify, Netflix. и другие. Каталог также включает более 2 тысяч иностранных игр, включая Minecraft и Roblox.

Для доступа к глобальному цифровому контенту пользователям достаточно выбрать нужный сервис в каталоге и оплатить его через СПБ. При этом оплата или зачисление внутриигровой валюты происходит мгновенно.

Ранее опция оплаты иностранных сервисов была ограниченной — она работала только через баланс мобильного телефона и только для абонентов. Теперь возможности платформы значительно расширились.