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Т2 запустил оплату зарубежных сервисов через СБП

Источник:
Sibnet.ru
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Система быстрых платежей
Фото: © Sibnet.ru

Т2 запустил дополнительный способ оплаты иностранных сервисов — через СБП. Он позволяет мгновенно пополнять кошельки, покупать игры и оплачивать подписки на зарубежных платформах, сообщила пресс-служба оператора.

Предложение доступно как абонентам Т2, так и другим пользователям. Среди доступных сервисов — Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Google Play, Spotify, Netflix. и другие. Каталог также включает более 2 тысяч иностранных игр, включая Minecraft и Roblox.

Для доступа к глобальному цифровому контенту пользователям достаточно выбрать нужный сервис в каталоге и оплатить его через СПБ. При этом оплата или зачисление внутриигровой валюты происходит мгновенно.

Ранее опция оплаты иностранных сервисов была ограниченной — она работала только через баланс мобильного телефона и только для абонентов. Теперь возможности платформы значительно расширились.

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Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

mosquito__2010

борис тоже был одним из активных. наактивничал 2 миллиона украинских жмуров одной фразой. слабоумная...

DEMON01

У а как ,московскую петушню спасать надо, весь бензин туда что бы не верещали.