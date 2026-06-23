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SteamOS стала доступна всем пользователям

Источник:
The Verge
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Операционная система SteamOS
Фото: © Sibnet.ru

Компания Valve официально разрешила пользователям устанавливать операционную систему SteamOS на любые настольные ПК.

После выхода обновления SteamOS 3.8 пользователи могут создавать собственные игровые системы, используя любые совместимые компоненты. Таким образом, теперь есть возможность самостоятельной сборки аналогов Steam Machine на базе стандартных комплектующих.

Компания активно работает над адаптацией операционной системы для более широкого спектра устройств, включая современные процессоры Intel и AMD. Одним из приоритетных направлений для компании остается улучшение поддержки видеокарт Nvidia.

Формально запуск SteamOS на обычных компьютерах был возможен и ранее, однако процесс требовал использования образов восстановления Steam Deck и был ориентирован преимущественно на системы на базе AMD.

Valve рассчитывает сделать SteamOS универсальной игровой операционной системой для широкого круга конфигураций. Среди ее преимуществ — оптимизированные графические драйверы, система предварительной компиляции шейдеров и интерфейс для геймеров.

SteamOS — это бесплатная операционная система на базе Linux, разработанная компанией Valve специально для видеоигр. Она создана, чтобы превратить любой компьютер в полноценную игровую консоль.

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Топ комментариев

-Керя-

Ну дефицит топлива а зачем цены поднимать? Он потом хлеб за 500р. будет покупать и удивляться.

rumatam

вот он еще один "союзник".......

andrei703333

Это кстати там где свои собственные НПЗ в регионе, а все потому что Москва и юг без горючки

mosquito__2010

этих психов по всей украине закопано перезакопано очень много. во львое на кладбищах мест не хватает...