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2ГИС подскажет идеальную скорость для проезда светофоров

Источник:
Sibnet.ru
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Светофор
Фото: © Sibnet.ru

Картографический сервис 2ГИС внедрил новую функцию под названием «Зеленая волна», она подбирает оптимальную скорость для проезда серии светофоров без остановок, сообщила пресс-служба сервиса.

Навигатор с активированной функцией подскажет оптимальную скорость, чтобы проехать несколько светофоров подряд на зеленый сигнал без остановок, не нарушая ПДД, отмечается в сообщении.

Функция стала развитием таймеров сигналов светофоров, запущенных 2ГИС ранее. Они подсказывали водителю время до смены сигнала на ближайшем по маршруту светофоре. Теперь возможности сервиса расширились.

«Зеленая волна» строится на основе данных о циклах работы светофоров, расстоянии между перекрестками и текущей скорости автомобиля. Обычно рекомендуемый диапазон составляет от 45 до 60 километров в час, однако иногда система может советовать двигаться медленнее.

Во время поездки на подходящих участках маршрута в приложении появляется специальная панель с рекомендуемым коридором скорости. Если автомобиль выходит за пределы этого диапазона, функция временно отключается.

На старте «Зеленая волна» в 2ГИС доступна в Москве и Новосибирске, в дальнейшем география будет расширяться по мере подключения новых светофорных систем.

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senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

Root_in

С одной стороны можно поругать за жадность. Мол, а что новые дверные карты сделать ни как? С другой стороны...