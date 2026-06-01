Назван простой способ повысить скорость домашнего интернета

Подключение устройств к разным сетям Wi-Fi может существенно ускорить домашний интернет, такой способ посоветовали эксперты издания XDA.

Разделение сетей позволяет приоритизировать трафик для определенных устройств, повысить общую пропускную способность сети и эффективно распределить нагрузку на маршрутизатор, отмечают специалисты.

Большинство современных роутеров может работать сразу с несколькими частотами — 2,4 и 5 гигагерц. Нередко пользователи переключают свой роутер на более высокую частоту, забывая про стандартный диапазон 2,4 герц.

Частота 5 герц действительно быстрее 2,4 герц, однако высокочастотные волны хуже проходят сквозь препятствия в виде стен. Оптимальнее создать в приложении роутера две отдельные Wi-Fi-сети (2,4 и 5 герц) и разделить между ними гаджеты.

Такое разделение позволяет избежать перегрузки одного канала, в результате задержки снижаются, минимизируется риск помех, также повышается пропускная способность для каждого типа устройств.

