Nokia выпустила кнопочный телефон с видеозвонками

Источник:
ITHome
Nokia 200 4G
Фото: © Nokia

Представлен новый кнопочный телефон Nokia 200 4G с поддержкой видеозвонков. Для устройств данного класса такая функция уникальна.

Видеосвязь обеспечивается приложением HMD Chat, видеозвонки осуществляются между совместимыми устройствами внутри экосистемы HMD, пишет ITHome. При этом сервис не интегрирован с популярными мессенджерами.

Nokia 200 4G оснащен 2,4-дюймовым цветным дисплеем, аккумулятором емкостью 1450 мАч, физической клавиатурой и поддержкой двух SIM-карт с 4G. Также предусмотрены FM-радио и двойная светодиодная вспышка.

Устройство позиционируется как классический кнопочный телефон с расширенным функционалом. В Китая новинка в пересчете на российскую валюту стоит всего около 2 тысяч рублей.

