Швейцария третий раз подряд проиграла ЧМ по хоккею

Сборные Финляндии и Швейцарии на ЧМ по хоккею в 2026 году
Сборная Финляндии победила сборную Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею. «Крестоносцы» третий раз подряд не смогли завоевать титул.

В финале, который прошел в Цюрихе, финны победили швейцарцев в овертайме со счетом 1:0. шайбу забросил 20-летний нападающий Конста Хелениус.

Бронзу ранее в воскресенье взяли норвежцы, обыгравшие в овертайме канадцев со счетом 3:2.

Швейцарцы в третий раз подряд играли в финале — в 2024 году они уступили в решающем матче чехам (0:2), а в 2025-м — американцам (0:1 после овертайма).

Финляндия сравнялась со сборной России по количеству побед на мировых первенствах. Финны выигрывали ЧМ в 1995, 2011, 2019, 2022 годах. Россияне брали трофей в 1993, 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.

Сборная России, которую в 2022 году отстранили из-за военной операции на Украине, пропускает чемпионат мира в пятый раз подряд,

