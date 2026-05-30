Определились финалисты Кубка Стэнли

«Каролина» и «Вегас» сыграют в финальной серии плей-офф НХЛ сезона-2025/2026. Команды поборются за главный трофей лиги — Кубок Стэнли.

В финале Восточной конференции «Каролина» обыграла «Монреаль» с общим счетом 4-1, в Западной конференции «Вегас» выбил победителя регулярного чемпионата «Колорадо» со счетом 4-0.

Финальная серия начнется в ночь на 3 июня по московскому времени. Следующие матчи запланированы на 5, 7, 10, 12, 15 и 18 июня. Два стартовых матча противостояния пройдут на домашнем льду «Каролины».

Как минимум два российских хоккеиста станут обладателями Кубка Стэнли по итогам финала. В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. За «Вегас» играют Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

Кубок Стэнли в 32-й раз подряд выиграет американская команда. Последним канадским клубом, который смог выиграть турнир, был «Монреаль». Команде удалось добиться успеха в 1993 году. «Каролина» и «Вегас» уже побеждали в турнире — в 2006 и 2023 году соответственно.