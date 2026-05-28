Министр спорта негативно оценил переход сына Плющенко

Министр спорта Михаил Дегтярев негативно воспринял смену спортивного гражданства сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александром.

«Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно», — сказал Дегтярев журналисту Life Александру Юнашеву.

Плющенко на прошлой неделе сообщил, что 13-летний Александр будет выступать за сборную Азербайджана по фигурному катанию, он получил спортивное гражданство этой страны на пять лет.

Александр Плющенко участвовал в ледовых шоу отца и выступал по первому спортивному разряду. В прошлом году на турнирах в Подмосковье он дважды оказывался победителем соревнований в своей категории из-за отсутствия других участников.

«Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы», — заявлял ранее Плющенко.