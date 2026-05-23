Новые тела извлекли из-под завалов разрушенного ВСУ общежития

Дроны ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР
Фото: © t.me/glava_lnr_info

Число погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске в Луганской народной республике выросло до 18 человек. Из-под завалов извлекли тела еще шестерых погибших, сообщило МЧС России в мессенджере «Макс».

Число пострадавших увеличилось до 42, по предварительным данным, под завалами остаются три человека. Из 16 госпитализированных детей в больницах остаются двое с травмами средней степени тяжести, остальных забрали на амбулаторное лечение родители.

Дроны ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР в ночь на 22 мая. В тот момент в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по 205 статье УК России (террористический акт). По данным ведомства, удары по объектам наносились волнами — в атаке приняли участие четыре БПЛА самолетного типа.

Россия на фоне ЧП запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН. Организация осудила нападение и призвала стороны избегать дальнейшей эскалации конфликта.

