Выросло число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Число погибших при атаке на колледж в городе Старобельске в Луганской народной республике выросло до десяти, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались — число жертв возросло до десяти», — написал чиновник, выразив соболезнования родным погибших.

Всего в результате атаки Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске пострадали 48 человек, местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. Спасательные работы продолжаются, с родителями работают медики и психологи.

Дроны ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в городе Старобельске в ЛНР ночь на 22 мая. В результате здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.