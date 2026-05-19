Пять человек погибли при опрокидывании «Хивуса» на Байкале

Аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале, пять человек погибли, сообщило МЧС Республики Бурятия.

По данным ведомства, в аэролодке находились 18 человек. Спасли 13 человек, в том одного ребенка. Одна женщина получила рваную рану ноги, ее госпитализировали в медучреждение.

Предварительной причиной опрокидывания аэролодки стал перегруз, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. Согласно техническим характеристикам на сайте производителя, модель рассчитана максимум на 10 человек.

По данным телеграм-канала Baza, на «Хивусе» находились туристы из Москвы. Путешествие начиналось в Улан-Удэ и стоило 65 тысяч рублей. Отдельным пунктом были поездки по Байкалу на аэролодке «Север-750» за дополнительную плату в 5 тысяч рублей.