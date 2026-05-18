Заяц сбил самокатчика. ВИДЕО

Заяц в прыжке сбил самокатчика в Венгрии — сюжет местного телеканала завирусился в соцсетях.

ДТП произошло в городе Сазхаломбатте, под Будапештом. Заяц перебегал дорогу, но в какой-то момент решил, что не успевает, и прыгнул.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», — рассказал пострадавший Даниел Ковач телеканалу Tenyek.

По словам мужчины, он ехал со скоростью около 35 километров в час и был в защитной экипировке и шлеме, поэтому отделался легкими царапинами. Заяц тоже не пострадал — после столкновения он некоторое время катался по земле, а затем убежал.

По словам местных охотников, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час.