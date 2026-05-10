Врач предупредил об опасности контакта с голубями

«Радио 1»
Голуби
Фото: © Sibnet.ru

Царапина от когтя или укус клюва уличной птицы могут привести к серьезным последствиям, предупредил врач-инфекционист, доцент РУДН Сергей Вознесенский.

Если птица просто задела вас крылом или слегка клюнула, не стоит поднимать тревогу, но ситуация меняется при повреждении кожи, отметил врач в беседе на радио «Радио 1».

«При поверхностной царапине достаточно антисептика. При глубоком ранении (укусе, сильном ударе клювом) — прямая дорога в травмпункт. Там промоют, наложат асептическую повязку», — сказал инфекционист.

По его словам, самое опасное — столбняк. Грязный клюв или когти птицы могут занести споры в глубокую рану. «Если у вас была рана (нанесённая не стерильным инструментарием), в которой могут создаться безвоздушные условия, и вы не привиты от столбняка последние 10 лет — нужна противостолбнячная сыворотка и анатоксин», — подчеркнул врач.

Он добавил, что многие ждут тошноты или температуры, но это не всегда появляется моментально.

«Инкубационный период, как правило, от одних суток до недели. Рекомендация одна: если была травматическая ситуация — быстрее обработайте рану. А симптомы, к сожалению, появляются много-много позднее», — заключил инфекционист.

