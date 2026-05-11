Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке

Нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило назвали Умкой, это имя выбрали горожане, сообщила пресс-служба учреждения.

Зоопарк проводил конкурс на имя белому медвежонку. Новосибирцы предлагали свои варианты, затем из них составили топ, и началось голосование.

Умка опередил такие имена, как Врангель, Таймыр, Юки и Байкал.

«Имя Умка вызывает теплые воспоминания о любимом многими советском мультфильме про трогательную дружбу мальчика и белого медвежонка. А еще у этого имени есть особый культурный смысл: в переводе с чукотского оно означает "самец белого медведя"!» — говорится в сообщении зоопарка.

Медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, это уже седьмой детеныш знаменитой пары Кай и Герда и третий — мужского пола.

Белые медведи впервые стали родителями в 2013 году. Их детей зовут Шилка, Ростик (оба в честь директора Ростислава Шило), Норди (самец) и Шайна, Белка и Стрелка.