Китай продлит безвизовый режим для россиян

Источник:
Sibnet.ru
Флаги России и Китая
Фото: © пресс-служба Министерства обороны РФ

Китай продлит безвизовый режим для граждан России, который изначально вводился до 14 сентября 2026 года. Теперь россияне смогут въезжать в КНР без виз до 31 декабря 2027 года, сообщил МИД страны.

Режим дает возможность гражданам России въезжать в Китай по обычным загранпаспортам без визы на срок до 30 дней. Целью визита в таком случае может быть туризм, деловые поездки, посещение родственников и друзей, обмены или транзит.

Китай ввел односторонний безвизовый режим для россиян 15 сентября 2025 года, ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря 2025 года. Россия продлит безвизовый режим для туристов из Китая — он будет действовать до 31 декабря 2027 года.

В прошлом году россияне совершили 2,47 миллиона поездок в Китай, в первом квартале 2026 года турпоток вырос еще на 53,7% год к году. Россию в 2025 году посетили свыше миллиона китайских граждан.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

velam

Автоваз кому-то может конкуренцию создавать? Если бы не запчасти, то китайские автомобили убили бы уже...

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!