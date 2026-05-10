Стартовал первый туристический поезд в КНДР

Первый в этом году туристический поезд в Северную Корею стартовал из Владивостока, сообщила Дальневосточная железная дорога.

Пассажиры отправились из Владивостока в комфортабельных купейных вагонах, старт маршрута приурочен к годовщине окончания Великой Отечественной войны и освобождения Кореи от японского милитаризма, отмечается в сообщении.

Сначала поезд прибудет в северокорейский город Расон. На пограничной станции Туманган предусмотрена пересадка в состав Корейских железных дорог, а в Расоне туристов будут ждать автобусы.

Четырехдневное путешествие предусматривает посещение Расона, Кенсона и Чондина. Туристы осмотрят мемориальные места, побывают на экологических тропах, в оранжереях, посетят остров Пипха, познакомятся с местной культурой и кухней.

