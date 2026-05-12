Безвизовый режим заработал между Россией и Саудовской Аравией

Вступило в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Теперь граждане России могут свободно въезжать в королевство и за календарный год находиться там до 90 дней — непрерывно или суммарно. Такие же права предоставляются и гражданам Саудовской Аравии при поездках в Россию.

Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, учебу и постоянное проживание в стране. Для таких категорий въезжающих, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему необходимо получать соответствующую визу.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Эр-Рияде 1 декабря 2025 года. До этого россияне должны получать электронную визу или обычную визу по прибытии в королевство.

МИД в начале марта 2026 года рекомендовал россиянам не ездить в шесть стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, из-за военного конфликта между Израилем, США и Ираном.

Туроператоры приостановили продвижение и продажу туров. Росавиация 20 апреля сняла ограничения на полеты в эти страны для российских авиакомпаний, однако рейсы в Саудовскую Аравию пока не возобновлены.

