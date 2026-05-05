Вернулись туристические поезда «Жемчужина Кавказа»

Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Российские железные дороги возобновляют рейсы туристических поездов «Жемчужина Кавказа». Первый поезд запланирован 5 мая, сообщила пресс-служба РЖД.

В ходе семидневного круиза туристы смогут посетить горнолыжные курорты Домбай и Архыз, увидеть Кармадонское ущелье, подняться на склон Эльбруса по канатной дороге, попробовать блюда кавказской кухни.

Также в летний сезон 2026 года турпоезд пройдет по новому маршруту: Москва — Черкесск — Владикавказ — Грозный — Дербент — Нальчик — Москва. По отдельным датам «Жемчужина Кавказа» будет следовать через Адыгею вместо Карачаево-Черкесии.

Еще одна «Жемчужина Кавказа» 30 апреля отправляется из Тюмени. Турпоезд проследует по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Челябинск — Самара — Черкесск — Нальчик — Грозный — Дербент — Самара — Челябинск — Екатеринбург — Тюмень.

В составе туристического поезда — купейные вагоны, СВ и люкс. В пути следования пассажиры смогут посетить вагон-ресторан и вагон-бар, отдохнуть в инфракрасной сауне. 

В дополнение к билету в поезде можно будет приобрести экскурсии. Индивидуальные программы позволят посетить места, недоступные для массового туризма, отмечается в сообщении.

