Спрос иностранных туристов на поездки в Россию резко снизился

Источник:
«Коммерсантъ»
Аэропорт Пулково в Санкт Петербурге
Спрос иностранных туристов на поездки в Россию в первом квартале 2026 года резко сократился — в среднем на 30-40%, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин со ссылкой на участников рынка.

Большое количество отмен туров подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, пишет «Коммерсантъ». По данным OneTwoTrip, в первом квартале 2026 года спрос иностранцев на бронирование отелей в России сократился на 23% год к году.

По данным погранслужбы ФСБ, в 2025 году в качестве туристов в Россию приехало 1,64 миллиона иностранцев, что больше год к году на 4,5%. При этом 50,8% из них составили туристы из Китая. На втором месте — туристы из стран Ближнего Востока.

Данные направления сейчас показывают наибольший спад. Начавшиеся в конце февраля война в Иране и массовые ограничения на полеты привели к отказу большинства туристов от поездок в Россию.

Спад спроса на поездки в Россию туристов из Китая объясняются частыми ограничениями на работу аэропортов, барьерами для иностранных сим-карт и стоимостью поездок, которая из-за укрепления рубля существенно выросла.

