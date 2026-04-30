Минтранс запустил «единый проездной» до Абхазии

Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Минтранс России с 30 апреля 2026 года возобновляет прямые мультимодальные перевозки пассажиров из российских регионов в Абхазию и в обратном направлении по «единому билету», сообщается на официальном сайде ведомства.

«Единый билет» — эта услуга, позволяющая оформить один проездной документ на весь маршрут поездки с использованием разных видов транспорта. Перевозки будут осуществляться с 30 апреля по 30 сентября.

Единый проездной в Абхазию включает проезд на поезде до Адлера или авиационный рейс до аэропорта Сочи с пересадкой на автобусы, которые следуют в курортные города республики — Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум.

Услуга позволяет туристам гарантированно спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на комфортабельных автобусах до точки назначения. Безопасность поездки обеспечена проверенными и лицензированными перевозчиками, подчеркнул Минтранс.

Оформить «единый билет» «поезд + автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, а также на сайте РЖД. Билет «самолет + автобус» оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств.

