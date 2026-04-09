Фестиваль Grelka-2026 в Шерегеше начнется с рекорда

Фото: © GrelkaFest

Фестиваль весеннего солнцекатания «Грелкафест» стартует на кузбасском курорте Шерегеш 9 апреля и продлится четыре дня. Женщины-предприниматели в деловых костюмах будут ставить рекорд, перед горнолыжниками выступят Митя Фомин и Клава Кока, сообщила пресс-служба мероприятия.

В 2026 году фестиваль посвящен морской тематике: пляжная культура встретится с горнолыжной. Сцена будет оформлена в морском стиле, склоны гор будут символизировать пляж. Сценическая площадка во время перерывов в программе превратится в фотозону на берегу «снежного» моря.

Grelka проведет семь креативных спусков: один будет с установкой рекорда, а другой завершится церемонией бракосочетания. Все спуски проходят по учебной трассе на секторе А.

Расписание спусков GrelkaFest-2026

  • «Красная дорожка» — 9 апреля в 16.00
  • «Свадебный» — 10 апреля в 12.00
  • «Карнавальный» — 10 апреля в 16.00
  • «Совершеннолетний» — 11 апреля в 12.00
  • «Морской» — 11 апреля в 16.00, состоится впервые
  • «Ночной» — 11 апреля в 21.00
  • «Пижамный» — 12 апреля в 12.00

Во время спуска «Красная дорожка» будут устанавливать рекорд России «Первый в России спуск с горы женщин-предпринимателей в деловом костюме». Ожидается более 50 участниц.

После «Свадебного спуска» свадьбу на горе сыграют семь. Больше всего молодоженов будет из Новосибирска — три пары. Брак зарегистрируют две пары из Кузбасса, по одной из Красноярска и Томска.

Хедлайнерами фестиваля стали Митя Фомин и Клава Кока. Первый выступит 10 апреля в 18.30, вторая — 11 апреля в 18.30. Вход на концерты свободный.

Первый горнолыжный фестиваль GrelkaFest состоялся в 2013 году и привлек внимание массовым спуском в купальниках. Количество участников регулярно било рекорды: в 2021 году в купальниках прокатились 1772 райдера на лыжах и сноубордах. После организаторы отказались от официальных рекордов, и спуск стал называться «Летним» или «Совершеннолетним».

