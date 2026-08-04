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Круглогодичные курорты появятся в России

Источник:
Sibnet.ru
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Пляж Звезда
Фото: © Sibnet.ru

Круглогодичные курорты создадут в десяти регионах России, всего их будет 12, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по туризму в Горно-Алтайске.

Курорты построят в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал», уточнила пресс-служба правительства РФ. Мишустин подчеркнул, что для развития туристической отрасли требуется создавать качественную и доступную инфраструктуру.

«Отечественная туристическая отрасль динамично развивается, становится более разнообразной, ориентированной на людей всех возрастов, уровней дохода, интересов», — отметил премьер.

По словам главы правительства, сейчас действует программа льготных кредитов, по которой уже строят триста гостиниц и многофункциональных центров — они смогут принимать 63 тысячи отдыхающих одновременно.

Также возводятся 40 объектов для отдыха в любое время года: аквапарки, горнолыжные комплексы и парки аттракционов. Суммарные вложения в проекты оцениваются в 1,6 триллиона рублей.

Мишустин отметил, что туристы в первой половине года совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них более трех миллионов иностранцев.

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