РЖД запустят туристический поезд в Абхазию

РЖД запустят новый туристический поезд «Рица», его пассажиры смогут отправиться из Москвы в Абхазию, сообщается на сайте перевозчика.

Первый рейс назначен на 10 октября. Поезд проследует по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва. Также к поездке смогут присоединиться пассажиры из Воронежа.

Круговой маршрут рассчитан на семь дней и семь ночей, расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры спали в движении, а днем осматривали достопримечательности. Экскурсии можно приобрести у проводников во время поездки или оформить заранее в виде пакетного тура.

В каждом городе участников круиза ждет насыщенный день. Так, в Новороссийске туристы осмотрят музей-крейсер «Михаил Кутузов» и посетят улиточную ферму с дегустацией. В Сочи посетят горный курорт «Роза Хутор», в Ростове-на-Дону осмотрят старинные купеческие улочки.

Для Абхазии запланирована двухдневная программа, которая включает природные и исторические жемчужины — знаменитые озера Рица и Голубое, Молочный водопад, Новоафонскую пещеру и Сухумский ботанический сад.

В составе поезда «Рица» только современные вагоны повышенного сервиса — купе, СВ и люкс. Также доступны вагон-спа с инфракрасной сауной, вагон-душевая, два вагона-ресторана и специальный вагон-бар.

Стоимость билетов на туристический поезд начинается от 33 тысяч рублей при покупке из Москвы. Самый дорогой билет в вагон класса люкс обойдется в 156 тысяч рублей.