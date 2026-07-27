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Черногория введет визы для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Загранпаспорт
Фото: © Sibnet.ru

Черногория с 1 ноября 2026 года введет визы для граждан ряда стран, включая Россию, сообщается на сайте правительства.

Страна «полностью согласовала свою визовую политику с визовой политикой Европейского союза», выполнив тем самым один из заключительных критериев на пути вступления в объединение, отмечается в сообщении.

Теперь граждане Белоруссии, Китая, России, Саудовской Аравии и Турции обязаны получать визу для въезда в Черногорию. Соответствующие изменения в визовый режим внесло правительство Черногории.

Прежде граждане России могли въезжать, проезжать и находиться на территории Черногории до 30 дней без необходимости получать визу. Данные правила будут действовать до 31 октября.

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