Бизнес-леди на лыжах и сноубордах установили рекорд в Шерегеше

Более 50 бизнес-леди в деловых костюмах спустились с горы Зеленой в Шерегеше на фестивале «Грелкафест»-2026 и установили рекорд, сообщили организаторы.

«Фиксация рекорда произошла, в спуске приняли участие 53 бизнес-леди», — сказал директор фестиваля Никита Гирин.

Спуск женщин-предпринимателей деловых костюмах впервые зарегистрировали в России. Рекорд установили во время спуска «Красная дорожка», в котором приняли участие 527 горнолыжников в костюмах и вечерних платьях.

«Вы знаете, деловая женщина может все, и управлять бизнесом, и быть хорошей мамой и хозяйкой, и установить любой рекорд, в том числе и горнолыжный, потому что деловая женщина может все», — поделилась участница рекордного спуска, вице-президент и лидер Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Надия Черкасова из Москвы.

Фестиваль Grelka проходит в Шерегеше с 2013 года. В этом году его посвятили морской тематике, в честь этого один из спусков горнолыжников в тематических костюмах будет «Морским». Хедлайнеры мероприятия — Митя Фомин и Клава Кока.

