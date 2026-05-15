Российских детей пропустят в Абхазию без загранпаспорта

Sibnet.ru
Погранслужба ФСБ России возобновила пропуск детей до 14 лет через границу с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Мера будет действовать до конца 2027 года, сообщается на сайте МИД России.

При этом в свидетельстве ребенка обязательно должен быть проставлен красный штамп о российском гражданстве. Туроператоры рекомендуют родителям на всякий случай брать с собой загранпаспорта детей, если они уже оформлены.

До 20 января 2026 года российские дети могли въезжать без загранпаспорта в пять стран — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Правила ужесточили для борьбы с незаконным вывозом детей.

После этого Российский союз туриндустрии обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть въезд детей в ряд стран по свидетельству о рождении.

