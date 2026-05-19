Школьникам летние каникулы увеличили на пять дней

Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая, что на пять раньше обычного срока, сообщил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

«Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов)», — сказал ТАСС Якимов.

По его словам, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня. Он уточнил, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению мер безопасности при их проведении.

Благодаря этой рекомендации Минпросвещения, летние каникулы в 2026 году увеличились на пять дней, уточнил он.