НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Школьникам летние каникулы увеличили на пять дней

Источник:
ТАСС
303 1
Школьники
Фото: © Андрей Кучеренко

Летние каникулы для школьников невыпускных классов в 2026 году начнутся 27 мая, что на пять раньше обычного срока, сообщил эксперт Минпросвещения, директор лицея МПГУ Игорь Якимов.

«Летние каникулы в 2026 году для учеников невыпускных классов начнутся с 27 мая. В этом году Минпросвещения России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ (пункт приема экзаменов)», — сказал ТАСС Якимов.

По его словам, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня. Он уточнил, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий и обеспечению мер безопасности при их проведении.

Определен порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Благодаря этой рекомендации Минпросвещения, летние каникулы в 2026 году увеличились на пять дней, уточнил он.

Еще по теме
Подсчитана минимальная и максимальная пенсия учителей в России
Российские выпускники сдали пробный ЕГЭ
Устный экзамен по истории введут для девятиклассников в 2028 году
Рособрнадзор перечислил запреты на ЕГЭ-2026
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Разведка США внезапно стала союзником России
23
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
17
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
12
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины