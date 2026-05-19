НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российские школьники получат учебник по физкультуре

Источник:
РИА Новости
186 1
Спорт, забег, физкультура, стадион
Фото: © пресс-служба правительства НСО

Министерство просвещения разрабатывает государственный учебник по физической культуре для школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — цитирует министра на Всероссийском съезде учителей физкультуры РИА Новости.

Кравцов отметил, что в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физической культуры не менее важен, чем дисциплины, входящие в Единый государственный экзамен.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения планирует подготовку единых государственных учебников по музыке и изобразительному искусству. Их подготовку планируется завершить в 2028 году, а в 2031 году — ввести в образовательный процесс.

Еще по теме
Школьникам летние каникулы увеличили на пять дней
Подсчитана минимальная и максимальная пенсия учителей в России
Российские выпускники сдали пробный ЕГЭ
Устный экзамен по истории введут для девятиклассников в 2028 году
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
24
Разведка США внезапно стала союзником России
23
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
17
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
12
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины