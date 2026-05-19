Российские школьники получат учебник по физкультуре

Министерство просвещения разрабатывает государственный учебник по физической культуре для школ, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», — цитирует министра на Всероссийском съезде учителей физкультуры РИА Новости.

Кравцов отметил, что в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому предмет физической культуры не менее важен, чем дисциплины, входящие в Единый государственный экзамен.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения планирует подготовку единых государственных учебников по музыке и изобразительному искусству. Их подготовку планируется завершить в 2028 году, а в 2031 году — ввести в образовательный процесс.