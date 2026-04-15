Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году

Рособрнадзор определил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году, следует из соответствующего документа ведомства.

Согласно рекомендациям, участники обязаны выполнять задания самостоятельно. Во время экзамена запрещено разговаривать с другими сдающими, а также иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки.

Уточняется, что во время ЕГЭ на рабочем столе участника, помимо экзаменационных материалов, может лежать гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, удостоверение личности, разрешенные материалы по предмету, а также при необходимости лекарства, бутылка воды и перекус.

При выходе из аудитории во время сдачи необходимо оставить на рабочем столе экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности. Выносить их или фотографировать запрещено.

Как следует из документа, за нарушение порядка проведения ЕГЭ участника удалят из пункта проведения экзамена. Ему выдадут соответствующий акт, второй экземпляр которого направят в Государственную экзаменационную комиссию.

При неудовлетворительных результатах по одному из обязательных предметов — русскому языку или математике — возможна повторная сдача в специально установленные сроки.



Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.