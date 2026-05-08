Объявленное по решению президента Владимира Путина перемирие с Киевом в честь Дня Победы вступает в силу 8 мая, оно продлится два дня.

При этом единого соглашения о прекращении огня фактически нет — президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение и вместо этого объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

Минобороны РФ предупредило, что вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы по Киеву будет нанесен массированный ракетный удар.

МИД России направил в аккредитованные дипмиссии и отделения международных организаций соответствующую ноту, в которой призвал обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также иностранных граждан.

