Украина после перемирия атаковала Чечню

Украинские дроны атаковали Чечню, в результате атаки пострадали шесть человек, им оказана медицинская помощь.

Силы ПВО выявили и ликвидировали пять беспилотников вооруженных сил Украины, передает телеграм-канал «ЧГТРК «Грозный». В результате падения обломков повреждения получили три гражданских объекта в разных районах региона.

В частности, пострадали продуктовый магазин в поселке Войково, многоэтажный жилой дом в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Еще два сбитых дрона рухнули на поля фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил незамедлительно начать восстановительные работы на местах прилета беспилотников.

Ранее официальный Киев подтвердил, что согласился на предложенное президентом США Дональдом Трампом перемирие — оно должно продлиться с 9 по 11 мая.