ВСУ пригрозили ударами по Сибири

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди намекнул на готовящиеся попытки Украины нанести удары по Сибири.

Военный в своем телеграм-канале прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и пригрозил ударами вглубь территории России после истечения срока.

«Сибирь хоть и за горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — пригрозил украинский командир.

Он также упомянул указ президента Украины Владимира Зеленского, якобы «позволяющий» провести парад Победы в Москве, и заявил, что ВСУ начали «праздновать заранее» ударами по объектам инфраструктуры в российских регионах.