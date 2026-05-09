ВСУ пригрозили ударами по Сибири

Sibnet.ru
Sibnet.ru
Армия России (беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди намекнул на готовящиеся попытки Украины нанести удары по Сибири.

Военный в своем телеграм-канале прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и пригрозил ударами вглубь территории России после истечения срока.

«Сибирь хоть и за горами, но ничего не за горами. Дальше будет, 72 часа — не вечность», — пригрозил украинский командир.

Он также упомянул указ президента Украины Владимира Зеленского, якобы «позволяющий» провести парад Победы в Москве, и заявил, что ВСУ начали «праздновать заранее» ударами по объектам инфраструктуры в российских регионах.

se 34

Ребят я призываю всех 9 мая жарить шашлыки, у нас в сибири обещают теплую погоду и давайте возьмем мяса,...

krasprol

И всего то почти десять лет.И опять планируется...Проект запустили в начале 2000 годов...

inferno81

Лидеры других стран всегда и до войны посещали 9 мая Москву .Причём здесь , Боится Путин за свою жизнь

Удавиков

а цены на товары во сколько раз, не стали афишировать