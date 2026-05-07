Microsoft объяснила причину загадочных перезагрузок Windows

После установки обновления за апрель 2026 года Windows 11 перезагружалась несколько раз подряд, что удивило пользователей, так как обычно требуется только одна перезагрузка. Microsoft признала, что аномальное поведение ОС связано с работой функции Secure Boot.

В обновленном документе поддержки на сайте компании уточняется, что после установки апрельского обновления некоторые компьютеры могут перезагрузиться два-три раза или даже больше. Это связано с обновлением сертификата безопасности Secure Boot 2023.

Апрельский апдейт содержало обновление сертификатов — Secure Boot 2023 заменили более старые Secure Boot 2011, которые истекут в текущем году. Разработчики подчеркнули, что пользоваться Windows без актуальных сертификатов небезопасно.

Если компьютер после обновления перезагружается два или более раз, можно проверить его состояние в приложении «Безопасность Windows». Информация о сертификатах отображается на вкладке «Безопасность устройства» в параметрах Windows.

Состояние Secure Boot, включая информацию об обновлении сертификата, представлено тремя значками: зеленым, желтым и красным. На компьютерах с установленным обновлением значок будет зеленым.


