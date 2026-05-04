АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск

Сотрудники АвтоВАЗа с 4 мая ушли в единый корпоративный отпуск, сообщил глава первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. Отпуск продлится до 13 мая включительно.

Зайцев уточнил в комментарии «Интерфаксу», что 14 и 15 мая персонал, который не задействован в модернизации оборудования, ремонте, обеспечении текущей деятельности завода и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы.

Во время майского отпуска автозавод планирует провести модернизацию производственных линий и технологического оборудования, связанную с подготовкой к выпуску новой модели — кроссовера Lada Azimut.

Завершить все работы намечено к 18 мая. С 14 мая начнут поэтапно запускаться линии, которые не задействованы в текущей модернизации и были остановлены на время корпоративного отпуска.

