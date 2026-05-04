Эксперт оценил перспективы возрожденной Volga

Успешность возрожденного бренда Volga будет зависеть от ценовой политики, такое мнение высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники. Если удастся удержать стоимость, то марку ждет успех», — цитирует Подщеколдина «Российская газета».

Президент РОАД напомнил, что в истории страны «Волга» — престижная модель, но этого имиджа нет у Volga среди молодежи, поэтому престижность надо создать заново. Если автомобили будут стоить в районе 3 миллионов рублей, как считает Подщеколдин, то окажутся в очень конкурентном сегменте.

Volga анонсировала три модели: флагманский кроссовер Volga K50, седан Volga C50 и компактный кроссовер Volga K40. В их основе лежат автомобили Geely. Старт продаж намечен на лето 2026 года, цены пока не объявлены.