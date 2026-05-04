НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт оценил перспективы возрожденной Volga

Источник:
Sibnet.ru
308 0

Успешность возрожденного бренда Volga будет зависеть от ценовой политики, такое мнение высказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Нельзя, чтобы эти машины стоили дороже, чем китайские соперники. Если удастся удержать стоимость, то марку ждет успех», — цитирует Подщеколдина «Российская газета».

Президент РОАД напомнил, что в истории страны «Волга» — престижная модель, но этого имиджа нет у Volga среди молодежи, поэтому престижность надо создать заново. Если автомобили будут стоить в районе 3 миллионов рублей, как считает Подщеколдин, то окажутся в очень конкурентном сегменте.

Volga анонсировала три модели: флагманский кроссовер Volga K50, седан Volga C50 и компактный кроссовер Volga K40. В их основе лежат автомобили Geely. Старт продаж намечен на лето 2026 года, цены пока не объявлены.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Тема: Русские машины
Lada Azimut получит панорамную крышу
АвтоВАЗ запустил подписку на Lada
Внедорожник Sollers от УАЗ получил оригинальную решетку радиатора
Стал известен первый обладатель кроссовера Volga K50
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Ситуацию в экономике России описали одним словом
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
Танкер
Подорожание нефти принесет в бюджет России 200 млрд рублей
ВМС США
Иран не дал американским эсминцам войти в Ормузский пролив
Генерал-полковник Александр Чайко
Сменился главнокомандующий Воздушно-космических сил России
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

mosquito__2010

т.е. британия на украине своим геноцидом украинского населения создаёт условия естественной саморегулируемости...

D_I_A_B_L_O_o

Угрозы колективного запада растут, запад использует двойные стандарты, Россия мощьное и независимое государство,...

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.